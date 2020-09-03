總統蔡英文宣布明年元旦起將開放含「萊克多巴胺」（瘦肉精）美豬，以及30月齡以上美牛進口，各界質疑聲浪不斷出現，然而衛福部長陳時中2日則市首度鬆口，規劃「全豬」開放，更是引爆外界反彈。對此，前高雄市長韓國瑜競選時的大將、前高雄市新聞局長王淺秋在廣播節目中則說，「這太可怕」。

有媒體詢問陳時中，關於有食安專家建議可能只開放美豬肌肉部位，目前政府有打算開放哪些部位？陳時中則說，「全豬」。另外，他也說，其實在以往經驗，美豬並非現在才進口，已經進到台灣有二三十年，接下來禁止萊克多巴胺美豬進口，但這次根據國際標準和科學規畫證據，開放進口，至於現在美國一年進口約一萬公噸，國人食用豬肉約九十多萬公噸，美國養豬戶中約22%使用萊克多巴胺，「比例、數字相對都低」。

對此，王淺秋今(3日)在廣播節目「8點千秋萬事」中提到，「這太可怕了」，而節目來賓民眾黨立委蔡壁如則說，個人非常反對陳時中說要全豬進口，內臟類政府一定要管制，因為歐美沒吃內臟習慣，台灣民俗習慣可能會有吃腰子、肝等部位，但可能藏更多萊克多巴胺含量，且更不易驗出，尤其變成加工食品，消費者無法分辨，也要趁機推廣農畜產品的生產綠立，要清楚讓消費者可以溯本求源。

另外，蔡壁如說，儘管食品製造商所使用的個別食品添加物都在政府的規定標準內，但每一種食物的食品添加物加總起來，但別忘了長期食用到這些化學添加物，加總一起就不知道會不會過量，可能就會提高慢性疾病與癌症的風險，呼籲大家吃原始蔬菜，少複雜加工食品。

(中時新聞網)