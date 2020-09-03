多次質疑「郵寄投票」恐遭舞弊操弄的美國總統川普再次對此表達疑心，在北卡羅納州的造勢場合上向民眾呼籲要他們「投兩次」，一次藉由郵寄投，另一次親自投票，藉此測試郵寄投票制度是否可靠；不過外媒指出，「票投兩次」是明顯違法的。

據美媒《NBC新聞》與《國會山莊》報導，當媒體詢問川普是否對當地郵寄投票有信心，川普表示「如果這制度如外界所說的這麼好，就讓選民用郵寄投票後，再親自投票一次；很明顯他們應該是不能投票的，如果沒把投過票的人列表，那他們又可投一次，事實就是如此，這也是選民應該做的」。但報導也強調，票投兩次是違法的。《今日美國》也指出，北卡羅來納州法律明確規定，在大選中蓄意重複投票或教唆他人重複投票，將構成重罪。

在疫情威脅之下，為了避免排隊領票而大規模群聚，多州已增設郵票筒以便選民郵寄投票，但川普陣營與所屬的共和黨反控訴這一點，目前仍在內華達州與紐澤西州打官司。川普早已多次懷疑郵寄投票的合理性，稱其恐有詐欺舞弊嫌疑，有利民主黨贏得大選，但專家也多次澄清並無證據證實川普的說法。

根據《華盛頓郵報》分析，這次總統大選中有83%的美國選民有資格可藉由郵寄投票。至於對於川普「投兩次」檢測郵寄投票合理性，美司法部長巴爾（William Barr）在接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，根據2005年的跨兩黨的選舉改革報告中指出，郵寄投票充滿舞弊與恐嚇的風險。

但至於為何並未發現任何郵寄投票導致的大規模舞弊的實案，巴爾表示那是因為在暫停郵寄投票期間，並未有過大規模執行。

(中時新聞網)