龍華科技大學為協助青年掌握國家產業發展契機，獲勞動部委託開辦109年產業新尖兵試辦計畫-國貿行銷企劃實務班，透過相關專業課程養成，引領青年取得 5＋2創新產業之國際行銷企劃知識與實務能力，不僅為自己履歷加值，提升職場黃金競爭力，更容易獲得企業青睞，成為業界搶手人才。

龍華科大管理學院院長陳元和表示，該課程旨在訓練學員了解並具備國際貿易和行銷企劃理論和實務的能力，以及環貿通貿易資訊系統的操作能力和行銷企畫的實作技能，同時提供學員多益外語檢定輔導 (補助報名費 )以及就業輔導，以利學員結訓後能夠順利就業。

陳元和指出，管理學院以「培育新世代理論與實務兼具，畢業即能與業界接軌之專業技術與經營管理人才」為學院整體發展特色，目前設有五系二所，去年全院通過公認商管教育界最嚴格的華文商管學院ACCSB認證，證明管院持續追求並精進教育品質、培育E世代社會管理菁英的努力，已獲得高度肯定。

109年產業新尖兵試辦計畫-國貿行銷企劃實務班，課程內容涵蓋國際貿易實務、貿易資訊系統、商務企劃實務、行銷企劃實作、多益外語檢定輔導、履歷表撰寫與面試技巧等專業與實作項目，學員結訓後可報考國貿業務技術士、國貿大會考、TBSA商務企劃能力初級及進階檢定等相關專業證照，理論與實務並重，內容豐富實用。

龍華科大表示，該班即日起至9月14日受理報名，招生對象為15至29歲（以課程開訓日計算）本國籍失業青年，9月15 至16日甄試，錄取名額25人，上課時間自9月21日至10月30日，共170小時，地點在龍華科技大學。

龍華科大指出，符合招生對象資格者，訓練費用將由勞動部勞動力發展署全額補助，培訓期間依據失業青年職前訓練要點發給學習獎勵金（勞動力發展署發給每月最高8000元)。

龍華科大歡迎有志從事相關產業青年踴躍參訓，順利取得進入該領域門票!報名方式請至https：／／forms.gle／jmGJvFurWYuWW8yK9填寫資料。欲申請政府計畫補助者，請先前往台灣就業通-產業新尖兵試辦計畫網https：／／elite.taiwanjobs.gov.tw／報名，並完成「我喜歡做的事」職涯興趣探索測驗https：／／exam1.taiwanjobs.gov.tw／Interest／Index後，將附件一報名表填妥後提交訓練單位。詳細資訊亦可逕洽龍華科大國際企業系林真瑜小姐，電話：（02）82093211分機6201、6202。

(旺報 )