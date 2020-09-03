一名單親媽媽在臉書社團爆怨，雖然獨自扶養孩子長大，但他努力給孩子最好的。他透露孩子學校剛分班，同學間也不了解彼此的家庭狀況，但她卻在兒子的聯絡本上驚見兒子寫下「有人說我是乞丐」，讓媽媽好心疼。

昨（2）日，媽媽在《爆怨公社》發文指出，自己從未讓孩子挨餓，該有的吃喝玩樂都有，兒子從學校返家後，在聯絡簿上寫下「因為家裡窮，所以在學校有人說我是乞丐，讓我很生氣」。讓她看了好心疼也很憤怒，認為雖然無法給孩子父愛，但努力給孩子最好的生活，而學校也才剛分班，同學間彼此不了解，不懂該名同學是依什麼為依據，說這樣的話。她認為若是童言童語，認知是從何而來？

由於媽媽很擔心才剛分班就遭遇此事，前去學校與老師了解該名學生的狀況，才知對方也是單親家庭，父母離異後，與爸爸、爺爺及奶奶一同生活，大多的時間都是由爺奶照護。她認為大人間彼此工作都相當忙碌，但不能因此忽略了孩子的成長，應適時的給予關心。事後該名同學也對兒子道歉，起初是兩人聊天，後來因意見不合，便隨口脫罵出「乞丐」，她期望，希望類似事件不要再發生，因她也不是塑膠做的。

媽媽在事後與學校了解該名學生狀況後，也藉機教導兒子。（圖／翻攝自爆怨公社）

此文一出後，有網友好奇問「為何兒子會覺得家裡很窮」？媽媽也檢討自己沒有教好孩子，她說雖然不是什麼有錢人家，但其實什麼都不缺，孩子也會有慾望的時候，但她都會對他們說「等媽咪沒有錢，等有錢再買」，因此讓兒子誤會家裡家境不好，隨後她便導正兒子正確的觀念，並告訴他，「我們不窮，也比別人好過很多，因為你和弟弟有媽媽百分之百的愛」。

(中時新聞網)