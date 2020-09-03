三立《完全娛樂》9月1日迎來播出25周年，在慶生特輯上，劉以豪及鼓鼓特別前來祝賀，鼓鼓感謝節目從他出道時就開始陪伴，每次採訪、拍攝都讓他學到很多，感性發言讓主持人納豆幽默虧說：「但也見證了你們團體走紅到滅團的時刻！」讓鼓鼓哭笑不得。

而帶著新EP《Ü》來祝福的劉以豪，則是分享每次接受《完娛》採訪時都玩得很開心，但也滿害怕節目出奇不意的惡作劇。帶著忐忑心情來參加慶生會的劉以豪，卻幸運在「國王遊戲」環節中，接連當起發號施令的國王，趁機報仇反整《完娛》團隊一番。已畢業的主持人子閎及Teddy也特別回娘家祝賀，與大夥一同回顧往昔主持黑歷史，子閎看到過去口誤把ØZI名字叫錯的畫面，慚愧又害羞，急忙賠不是：「ØZI當時一定覺得我是個瞎咖！」而Teddy則是被翻出在演唱〈癡情玫瑰花〉大走音的片段，笑翻的眾人拱Teddy現場再雪恥一次，沒想到還是掉漆唱錯詞。

劉以豪（中）祝賀《完全娛樂》25周年。（三立提供）

而慶生趴的另一大驚喜則是《完娛》第一代主持人高怡平獻上祝福，祝賀影片一開頭就重現節目經典開場，熟悉又流利的口白勾起大家回憶，她說：「在《完娛》主持的那段歲月，是我人生當中最精采的！每天馬不停蹄帶給大家最棒的影視新聞。」還自曝當時每天為了趕Live播出，開車吃了不少罰單。除了「學姊」高怡平送上祝福，吳青峰、田馥甄、楊丞琳、許光漢、柯佳嬿……等天王天后也都獻上祝福影片，見證《完娛》好人緣。

(中時 )