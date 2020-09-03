2021英國泰晤士高等教育世界大學排名，台北醫學大學入榜全球第303名，排名再次大幅躍進。
英國泰晤士高等教育（Times Higher Education, 簡稱THE）9月2日晚間發表最新一年的世界大學排名，台北醫學大學從2020年的367名，進步到2021年全球第303名，大幅進步64名，在全國進榜的38所公私立大學中名列國內亞軍。
THE世界大學排名依「教學」、「研究」、「論文引用」、「國際化」及「新創收入」等五大面向，共採計13項指標評比全球大學之表現，最新一期（2021）的排名中，全球共有逾1500所高教校院列名。
北醫大於5項排名指標表現亮眼，分數皆較去年進步，其中「論文引用」得分更是大幅提升，單項排名較去年上升近百名次，分數名列全國第一。
北醫大校長林建煌表示，研究面向上，北醫大持續深化4個優勢領域(癌症轉譯、神經醫學、胸腔醫學、人工智慧醫療)、2個新興領域(細胞治療、生醫器材)，以及2個潛力領域(心臟醫學、泌尿腎臟)，並與國際接軌，積極與國際頂尖大學合作，國際合著論文也占全校發表論文的35.4％，國際化表現相當亮眼。
(旺報 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。