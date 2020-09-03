徐冬冬展露好身材。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

徐冬冬曬辣照，直說要當腿最粗女星。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

女星徐冬冬因擁35E前凸後翹傲人曲線，被外界封為大陸第一美胸，最近她開腔撇和舊愛港星尹子維復合，澄清兩人說好了會改當彼此的好朋友。今(3日)一早她曬出自己穿著黑色蕾絲連身衣、西裝外套、吊帶襪的辣照，打趣說要當業內最粗腿的女星。

30歲徐冬冬過去是導演王晶力捧的「晶女郎」，曾演出電影《賭城風雲III》、《追龍》，外型豔麗的她還是北京師範大學心理系碩士，去年她認戀大她15歲港星、演員胡燕妮與康威次子尹子維，後傳出分手，徐冬冬當時親上火線為舊愛緩頰，大讚尹子維「是我此生見過最善良的人之一」，兩人做不成戀人仍是好友。

身材常成為焦點的徐冬冬，日前親上火線回擊傳她為了好身材、纖腰竟去動刀切除兩肋骨的爆料，誠實說美圖都是修過的，「沒拆過…照片都是修瘦了腰的…我的水桶腰大象腿依然還在… ​​​​」，並自嘲：「腿粗… 方臉…都是我的特點」。

今徐冬冬曬出穿著吊帶襪、蕾絲連身衣的美照，有人建議：「好美啊，要是把高跟鞋換成黑色的就完美啦」，她回：「故意的」，另有人誇：「但是你是最美的女孩子，沒有之一」，她謙虛說哪敢當，其他網友也讚：「勻稱又肉肉的才更性感」、「不是吧冬冬姐，這腿還叫粗嘛，那我就直接心碎了呀」。

(中時新聞網)