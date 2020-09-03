民進黨中執委郭再欽 (翻攝民進黨網站)

PTT網友爆料 (翻攝PTT)

近日爆出「明祥馨」公司負責人郭再欽涉嫌違法傾倒爐渣於農地，而PTT網友爆出郭再欽竟是民進黨中執委兼台南市黨部財務長。時力立委陳椒華今日召開記者會揭發此案並表示，整個事件非常邪惡，將考慮到監察院檢舉台南市長黃偉哲圖利他人。

PTT自8月起爆料指出，郭再欽於台南學甲多處農地違法傾倒爐渣。陳椒華質疑，明祥馨獲利上億，台南市環保局卻只開過1張6千元罰單了事。業者在2015年還曾被檢調送辦，最後卻不起訴。當中遭人質疑，是因環保局舉證不足涉嫌包庇，才得以無罪脫身。

陳椒華指出，這整個案子，不只罰太輕，也沒有追討不法利得，看起來就是公務人員涉嫌圖利業者，此案甚至可以到監察院檢舉黃偉哲，甚至要求彈劾。

陳椒華說，近來台灣不僅要面對瘦肉精美豬開放的食安疑慮，還有更嚴重的土地污染問題。郭再欽的行為，從2015年到現在還在持續發生，為什麼罰這麼輕？主管機關應出面給外界交代。

時力台南市議員林易瑩今日並未出席記者會，但透過書面表示，已在8月31日在台南市議會提案，要求台南市環保局針對此案，提出專案報告，而議會已裁決將由林易瑩及另外3名建設委員會召委擔任小組發起人，邀集議員調查本案。

(中時 )