台美洽簽雙邊貿易協定BTA引起關注，經濟部次長陳正祺上午在行政院會後記者會表示，從這次美國政界學界產業界正面反應來看，估計是往正面發展、而且非常快，經濟部非常期待有樂觀成果。

陳正祺說，美國是全世界最重要的市場，很多國家都希望跟美國簽署貿易協定，在美國內部若要簽署貿易協定要有整合的過程，台美要簽貿易協定在美國內部一直有支持的聲音，如果從貿易上來講，台美貿易超過2.43兆元，已超過台灣對外貿易的13％以上，所以是非常重要的貿易夥伴，尤其是美陸貿易戰以來，供應鏈重整，台美貿易升溫，去年就成長17％、雙邊投資也在成長。

陳正祺說，這次在蔡總統做出關鍵性決定後，就看到美國內部一連串政要、學界、產業界正面肯定，層級高到副總統彭斯都出面表示肯定，再從客觀事實來看，目前台商回台有1兆800億元的投資，投資中很多都是以美國為最終市場，因此雙方貿易也預期會進一步加溫。

他表示，在投資方面，美國是台灣外資及技術重要來源，這次台積電赴美投資受到各方面矚目，美國的Google、 Microsoft、 Amazon也都來台灣投資，雙方投資也在成長，投資也帶來雙方產業的鏈結，更加緊密。不管是蔡總統的6大核心戰略產業，及美國的AI 5G產業，雙方對接也愈來愈緊密，所以洽簽BTA從這次美國政界學界產業界正面反應來看，估計是往正面發展，而且非常快，非常期待有樂觀成果。

(中時 )