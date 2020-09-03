知名服飾網拍業者「OB嚴選」創辦人王蘭芳，涉嫌為了壓低營業稅額，自2011年至2017年向虛設行號、交易廠商購買進貨發票，共計逃漏營業稅2700多萬元，台北地檢署今依違反《稅捐稽徵法》起訴王女、會計、賣假發票的廠商共計22人。

依據OB嚴選官網資料，王蘭芳從小眾的大尺碼市場切入，進而推出全尺碼衣著，2004年間以Orangebear品牌站穩拍賣市場，2011年再創OB design品牌，並成立OB嚴選購物網站，跨界與模特兒經紀公司合作，還進軍實體店面。

據調查，王女疑因部分貨物是自大陸進口，無法取得統一發票，王遂向8家虛設行號購買假的統一發票，佯稱進貨成本扣抵稅額，逃漏2011年到2014年營業稅1424萬元，另王女2016年、2017年向進貨廠商買假發票，逃漏稅1300多萬元。

檢調調查時，王女僅坦承部分犯行，但檢調根據從OB嚴選的內帳，認定王總計利用不實憑證逃漏稅2700多萬元，今起訴王女、會計人員及賣假發票的廠商、業者共22人。

(中時 )