周三美股普遍走高，標普500指數11大類股中，僅能源股收黑，而在所有成分股當中，包括蘋果、輝達、超微、微軟等74檔成分股、相當於15%的個股創下盤中歷史新高。

周三標普500指數收漲1.54%，為3,580.84點，再創歷史新高，今年以來已上漲10.8%。

道瓊指數大漲454.84點或1.59%，收在29,100.5點，創下7月14日以來最大單日漲幅，並為2月以來首度站上29,000點大關，目前與2月12日創下的歷史高點相比僅差1.6%。道瓊指數今年來上漲2%。

那斯達克指數收漲0.98%，為12,056.44點，首度漲破12,000點大關，在科技股勁揚帶動下，今年來那斯達克指數已上漲34.4%。

周三引領大盤走高的主力，由科技股交棒給防禦型與價值型股票，標普500指數11大類股中，以防禦型的公用事業股大漲3.12%，表現最佳，而地產股、健康照護、材料、必需消費品類股的漲幅都在2%上下。價值型的金融股亦上漲1.5%。

而在74檔創下盤中歷史新高的個股（經股票分割調整）包括輝達、超微、PayPal、亞馬遜、蘋果、Salesforce.com、Adobe、微軟、高通、谷歌母公司Alphabet、沃爾瑪、好市多、博通、Nike、德儀、微晶片科技、West Pharmaceutical Services、Skyworks Solutions、貝萊德等。

(時報資訊)