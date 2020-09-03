除了美股隔夜極佳表現，投資人看好全球經濟表現，以及日本國內可能的經濟刺激方案，推升投資人信心。日經上午一度觸及近六個月高點，以美元換算更來到自1990年最佳表現。

周四日經225指數晨收大漲313點或+1.35%，為23561點，午休後上漲295點。東證一部指數漲14.3點或+0.88%，為1637點。

儘管上午公布的八月服務業信心數據表現不佳，但新冠病毒感染在全球各地已放慢速度，許多社交管距離管制和衛生措施正在進行。很清楚地，經過八月的低迷後，經濟正在改善，瑞穗證券市場分析師Kuramochi表示。

分析師指出，日本政府很可能延長對失業的企業補助，美國國債殖利率曲線在2024年前不太可能升息，這將使得投資人湧入風險偏好的投資。

迅銷(Fast Retailing)爆出強勁的八月銷售，股價大漲3.7%。

半導體相關個股上揚。晶圓製造商信越化學上漲4.5%，小型馬達製造商日本電產(Nidec)漲2.3%。遊戲軟硬體製造商任天堂漲0.9%，來到近12年最高位。

有線電視公司Sky Perfect JSA大漲11.8%，主因為公司報出獲利大躍升。

SBI控股大漲5.2%，媒體報導該公司總裁商討一計畫，將擴大地方銀行約10家。

價值股上揚1.07%，主要是由於巴菲特買進日本五大商社5%股份，提振了相關個股信心。

(時報資訊)