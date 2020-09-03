金馬影帝李康生以《郊遊》獲得金馬獎最佳男主角獎，演藝之路可以說是備受看好，不過得獎後身體狀況卻頻亮紅燈，看了近50個名醫都說治不好，甚至還可能終生殘廢，還一度罹患憂鬱症萌生輕生念頭。

根據《聯合報》報導，李康生拿到金馬獎後中風，更罹患名為「斜頸症」的怪病，當時為了醫治看了近50個名醫，但都得到「治不好」的相同答案，還可能因此終生殘廢，而被病痛折磨4年半的他，更一度罹患憂鬱症，雖有神經內科醫生表示將腦開刀放機器進去，即可以維持身體運作，但手術價格要價50萬左右，此外5年後還要開腦換電池，評估後覺得風險過大，因此決定復健自救，身體也逐漸好轉。

這次難得跳出蔡明亮電影，接演《馗降：粽邪2》，根據《鏡週刊》報導，這是從影30年來台詞最多、最累的演出，但最有壓力的是「跳鍾馗」在民俗有相當多禁忌，甚至有沒弄好會出人命的傳言，讓他一度相當猶豫是否接演，直到監製拿他名字問鍾馗得到5個聖筊，讓李康生覺得是「命中注定」才答應接演。

此外李康生跳鍾馗那段戲，風大到數度中斷拍攝，而當工作人員因為移燈問題呼喊時，李康生竟當場就暈眩，後來導演問了師姐才知道他是「被(無形靈體)認出來了」。

(中時新聞網)