美股那指、費半及標普等三大指數，再度創歷史新高，道瓊指數也站上2.9萬點大關，美股多頭氣盛，權值王台積電（2330）、股王大立光（3008）及IC設計龍頭股聯發科（2454）等三大台股重要指標股，今（3）日同步上漲，台股重新站上月線支撐，盤中雖遇到美股電子盤拉回，但在三指標股穩盤下，仍力守月線。

美股2日大漲，激勵台股一早衝高，最高來到12,857點，大漲157點，重新站上月線及12,800點關卡；不過，隨著美股電子盤震盪拉回，漲勢明顯遇阻後，台股也出現逢高獲利回吐賣壓，一度急拉回至12,741點，剛好碰到月線，多頭強守月線企圖心強，早盤力守在月線12,741點之上。

台積電今天一早最高攻上439.5元，隨後最低拉回至435元上漲2元附近，大立光股價一度回到3,700元之上，來到3,725元，隨後在3,700元附近游走，維持上漲1％以上，聯發科今天則重返500元大關，但股價震盪劇烈，一早最高615元，最低598元，多維持上漲1％走勢。

(工商 )