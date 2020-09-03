台北市秋祭烈士入祀典禮3日早上在北市忠烈祠舉行，入祀的烈士是台中市消防局小隊長謝志雄，生前參與多次震災搶救，冒險犯難無所不懼，功績卓著不可勝數，去年10月不幸在勤務中殉職。

為表達對故烈士尊敬緬懷之意，北市民政局今特別以莊嚴隆重的入祀儀式，告慰烈士在天英靈。現場高雅的演奏與獻唱天籟，讓會場充滿著思懷的氛圍，緬懷烈士昔日身影。禮成時鳴放最高榮耀的喪砲，向烈士致上崇高敬意，現場同時施放代表愛與思念的和平鴿，氣氛肅穆且溫馨感人。

台北市長柯文哲擔任主祭官，他致詞時表示，今天的入祀典禮，懷著無比崇敬和追懷的心情來到忠烈祠，參與今年秋祭烈士入祀的莊嚴典禮。

他指出，秋祭入祀烈士謝志雄，自2012年起任職台中市消防局，擔任救助教官傳授救災知能，並參與2016年台南震災、2018年花蓮震災及去年台中溺水等重大災害搶救工作，冒險犯難無所不懼，功績卓著不可勝數。

柯文哲說，去年10月3日，謝志雄執行台中市大雅區鐵皮建築工廠火災勤務，涉險深入火場，積極搜尋火點以防止災情擴大，因廠房內堆積大量易燃原料，導致火勢快速延燒，造成坍塌，不幸浴火殉職。

(中時 )