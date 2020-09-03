台南正統鹿耳門聖母廟為媽祖像量身訂做路跑運動服與遮陽帽。（周書聖攝）

台南正統鹿耳門聖母廟廟方舉行記者會為蔡明宜教練及陪跑團加油打氣。（周書聖攝）

年近6旬的台灣三項鐵人蔡明宜，首次嘗試背著媽祖像環台路跑21天，全程長達1139公里，台南正統鹿耳門聖母廟為了台灣新冠肺炎疫情出動媽祖像，4日舉辦這場環台祈福路跑賽事，全台報名參與的民眾，沿途21站都可加入。

台灣今年以來壟罩在新冠肺炎陰影之中，台南正統鹿耳門聖母廟決定舉辦1場21天共1139公里的熱血路跑賽，讓廟內其中1尊「正三媽」高1尺3吋的媽祖像隨著跑者出巡全台，找來蔡明宜全程背著6公斤重的媽祖像環台祈福，消災解厄驅趕瘟疫。

台南正統鹿耳門聖母廟為此還為媽祖像量身訂做路跑運動服與遮陽帽，讓媽祖像以運動員的造型登場。有8名路跑高手報名參賽，有補給車全程跟著選手補給物資，各站也歡迎民眾加入陪跑。

59歲蔡明宜曾在法國跑過1000多公里的超級馬拉松賽，是安南區土城部落著名的路跑子弟，他表示這是第1次背著媽祖像路跑，是項更重的挑戰，但為了台灣疫情祈福，感覺更有意義。

台南正統鹿耳門聖母廟環台路跑賽4日上午8時30分在廟前起跑，全程完賽者可獲贈紀念獎座與環台證書。在完成環台路跑後，媽祖像身上的服飾將以擲筊方式，贈送給有緣的信徒。

(中時 )