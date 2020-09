2020《HR Asia》日前宣佈,台灣共有162間企業申請「2020亞洲最佳企業雇主」獎項,其中有45家獲獎。今年針對新冠疫情,主辦單位也特別針對雇主在疫情期間關懷員工者,另外頒發「2020 WeCare最佳關懷員工獎」,包括台灣諾華,全台僅有8家企業獲此雙重肯定。

《HR Asia》由亞洲權威人力資源雜誌創辦,也是亞洲區規模最大的雇主品牌獎項,並針對亞洲超過200萬位員工與雇主之職場感受進行嚴謹的調查,獲獎實數不易。台灣諾華第一次參加此獎項,就贏得評審團青睞,於162間企業中勝出,同時獲得「亞洲最佳企業雇主獎」(HR Asia Best Companies to Work For in Asia 2020)和「2020 WeCare最佳關懷員工獎」(2020 We Care: HR Asia Most Caring Companies Award 2020)二大獎項。

台灣諾華總裁謝麗娟表示,對於諾華的獲獎倍感榮耀,這一切除了肯定台灣諾華致力於量身打造員工深層需求的優質工作環境之決心與努力,也歸功所有的員工跟我們一起打造最優質的工作環境和企業文化」。台灣諾華的企業文化「啟發使命感」、「旺盛好奇心」、「自主領導力」不是口號或名詞,而是一種深入員工心裡的「動詞」及「形容詞」,希望在諾華每一位員工,都能擁抱與一起成就使命,充滿好奇心與活力,展現自己的最佳狀態,達到個人與專業目標。

謝麗娟表示,「諾華由多元化、有才能及敬業的員工所組成,我們認為滿足和照顧員工的需求和我們服務病患一樣重要,所以諾華提供優於業界的人才培育計劃、公司福利以及關懷員工的相關措施」。

台灣諾華人力資源部部長洪瑩真表示:「台灣諾華以員工為中心、站在員工角度去思考,量身打造員工深層需求的優質工作環境與福利;在諾華工作,員工只要專心致力於如何發揮自己的潛力、追求夢想和朝自己設定的目標邁進即可,其它的都交給公司」。

今年新年後,台灣諾華第一天開工就安排員工在家工作,每人發一盒口罩、補助上網和採買在家工作的相關設備. 以及給防疫關懷包(按摩器和藍芽耳機)。另外公司透過「活力諾華人」專案,在疫情期間舉辦一連串關懷員工身心靈健康的活動,讓員工能在時間、地點、空間全方位自主規劃、發揮效能;諾華亦提供彈性的「靈活工作」,如果員工依工作需求選擇在家工作,只需告知主管,而不需請求核准或批准,這是自主領導力企業文化的具體落實。

在政府5月開始提倡「防疫新生活」後,台灣諾華亦於6月推動讓員工進行內部凝聚向心力團隊活動, 並發給員工「防疫關懷包」,關懷員工的身心靈健康。高規格的防疫政策和「超前佈署」亦得到員工一致認同與回饋,此次獲得《HR Asia》『2020 WeCare最佳關懷員工獎』,證明台灣諾華是以員工為中心的幸福企業。

台灣諾華此次獲得2020 《HR Asia》雙重肯定:「亞洲最佳企業雇主獎」和『2020 WeCare最佳關懷員工獎』,將持續以最佳雇主及優質企業願景邁進,為有感幸福職場繼續打拼,並提供領先業界更臻完善的福利制度給員工。

除了對內部關懷員工善盡企業社會責任CSR,針對新冠肺炎疫情延燒全球數月,身為醫藥界領導企業的台灣諾華,對外部亦致力於企業社會責任,在今年五月捐助新台幣180萬元給予「聯合勸募」,雙方攜手進行「防疫物資專案計畫」,提供1萬542件防疫物資至全台155個社福單位,協助弱勢團體防疫,而藉由此社會關懷也更凝聚員工向心力。

身為全球醫藥領域的領導者,諾華製藥集團以積極致力於「重新創造醫藥未來」為企業使命,運用領先科學和數位科技,創造變革性的療法,以改善和延長人們的生活。諾華的產品覆蓋照護全球超過7.5億人的健康,提供病患最適合及創新的治療照護,且持續尋找提升藥物可近性。諾華在台灣已深耕逾20年,不僅顛覆傳統製藥產業的刻板印象,在致力成長創新之餘,更形塑獨樹一幟的幸福有感企業文化,讓這裡的每一位員工都是「活力諾華人」。

(中時 )