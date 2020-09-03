新北市啟動「擴大三重都市計畫」，預計9月16日在地方舉辦首場座談會徵求意見。（新北市城鄉局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市啟動「擴大三重都市計畫」，預計9月16日在地方舉辦首場座談會徵求意見，範圍涵蓋國道一號以南、疏洪東路以東，面積約20.43公頃，包括三重穀保家商、五股更寮國小皆座落在內；新北市城鄉局表示，未來配合環狀線二期「Y19B站」設置，在周邊規畫住商機能設施，帶動區域發展。

城鄉局綜合規畫科長陳柏君說明，「擴大三重都市計畫」位在新北市五股區東南側及三重區西側，東南側毗鄰三重都市計畫區，這次除了縫補都市計畫邊界外，同時配合環狀線北環段、疏洪東路三段與中興路二段設置的「Y19B站」，在捷運站周邊規畫住商設施，帶動地方發展。

陳柏君指出，「擴大三重都市計畫」現況大多是民宅和鐵皮工廠，還有穀保家商、更寮國小2間學校座落在內，未來將採區段徵收，變更為都市計畫土地後，不論住商才有都市更新的可能，日前和地方里長做過訪談，不少里民都引頸企盼，盼加速計畫推動。

陳柏君指出，擴大三重都市計畫依循都市計畫法，預計9月16日（三）上午10時在蘆洲區得仁市民活動中心6樓大禮堂辦理座談會，廣納當地民眾意見，依據地方意見調整方案後，明年中旬辦理都市計畫公展，明年底前送交新北市都市計畫委員小組審議。

(中時 )