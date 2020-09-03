蔡英文總統今接見捷克參議院議長韋德齊，收到一份來自太空的禮物。這份禮物名為「綠玻隕石」，韋德齊說，這塊寶石是大型隕石碰撞地表時，通過化學反應所形成，在捷克象徵「守護天使」，今天送給總統，就是期望守護台灣永遠有民主、自由及主權。

前捷克參議院議長柯佳洛原訂今年初訪台，但出發前猝逝，繼任的韋德齊接下柯佳洛的訪台任務，於8月30日率團抵台，展開連串訪問、演說，今天上午則前往總統府會晤蔡英文總統。

為歡迎訪問團到來，蔡英文追贈柯佳洛「特種大綬卿雲勳章」，以感念堅定的友台立場，與推動台、捷友誼的貢獻。蔡英文致詞時表示，「台灣人民不會介意各位的晚到，因為歷史經驗告訴我們，公理跟正義或許會遲到，但不會不到。」

蔡英文也說，台灣和捷克都走過反抗威權，爭取民主、自由的艱辛道路，台灣會以民主經驗為榮，堅持守護民主防線，致力維護區域和平、穩定及發展。

會中，原先規劃一同訪台的柯佳洛遺孀柯薇拉，特別透過錄影畫面向台灣表示，請總統理解她個人狀況，堅信訪問團此行能圓滿達成目標，「在此表達對台灣追求主權獨立、民主及自由的支持」。

韋德齊致詞時則將重心放在柯佳洛對民主的付出。他說，柯佳洛是很親民的政治人物，接受別人的意見與思想，從他身上學到很多，他是偉大的民主主義者，相信他在天上看著我們，不會為我們覺得失敗。

說到這，韋德齊請身旁人員將準備好的禮物送給蔡英文。他說，其中有2項是具有象徵意義的小小禮品，希望能藉此送給台灣人民，「我請我的夫人來致贈，因為我認為女性有她的靈氣」。

韋德齊說，第一個是「十字架」，因為十字架代表重生與復活，是守護天使，「我們歐洲每個人都有自己的守護天使，個人有自己的守護天使，團體也有保護自己的守護天使。」

韋德齊接著說，第二個禮物是用綠玻隕石製造的「綠玻天使」，這種寶石很特別，它的成形是當大型隕石碰撞地表時，通過化學反應而成形出來，「讓此守護天使保護台灣人民，讓台灣永遠會有自由、民主與主權。」

經查，綠玻隕石又稱「捷克隕石」，形狀凹凸不平，外表為深橄欖綠，推估為1500萬年前一塊撞擊德國南部的隕石所造成，散落在捷克及鄰近國家，數量稀有，目前公開找到最大的捷克隕石不過200公克。在捷克，這類隕石象徵可帶來好運的幸福寶石。

(中時 )