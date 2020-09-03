美股隔夜又大漲！道瓊收復29,000點，標普500、那指再創新高，台股今由電子三大咖台積電（2330）、大立光（3008）、聯發科（2454）吹反攻號角，領軍指數一度狂飆逾百點，勇闖月線及12800點大關，盤中追價意願不足，12800點沒站穩。光電股今日在綠能及面板題材雙發威下，包括太陽能族群茂迪(6244)、元晶(6443)、國碩(2406)、碩禾(3691)及達能(3686)紛紛亮燈漲停，面板廠友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)亦人氣爆棚剽悍大漲，其餘光電小兵立碁(8111)、京晨科(6419)、哲固(3434)、單井(3490)亦跟上多頭腳步接力攻頂，齊拱上市櫃光電股類指雙雙大漲近2%，盤面上最吸睛。

面板供給緊俏，連續兩個月大漲！面板大廠友達董事長彭(又又)浪表示，宅經濟效應讓面板供應吃緊，公司在「現在客戶天天催貨」下全力投入生產，第二季起產能拉到滿載，預期一直到明年產能都會拉到最大，滿足客戶需求。看好面板谷底已過，市場需求增加，又少有新增產能，預期未來1、2年面板供需都稱平穩，在利多消息點火下，面板雙虎友達(3409)、群創(3481)吸引買盤搶進威風凜凜，友達(3409)在外資連2買加持下強攻漲停，登近1年半高，至12:00成交量已突破58萬張；群創(3481)連2日獲三大法人買超共逾10萬張，今日也差一檔亮燈攻頂，攻克10元票面及今年高峰，點火彩晶(6116)同步大漲，明基材(8215)、凌巨(8105)、悅城(6405)等供應鏈跟進彈升。

今年高溫帶動用電量多次創高，且政府積極推動綠能政策下，使多數太陽能模組廠業者呈明顯成長，基本面陸續轉佳。太陽能族群8月艷陽高照股價噴出，進入9月仍高燒不退，綠能議題持續發酵，加上美總統候選人拜登大打環保牌，國內並有離岸風電商機點火，今早包括茂迪(6244)、元晶(6443)、國碩(2406)、碩禾(3691)及達能(3686)盤中攜手亮燈漲停。風機葉片材料供應商上緯投控(3708)第二季業績亮眼，8月營收首度飆破10億元，加以小金雞將在陸IPO題材點火，今日亦大漲9%，衝上164.5元及逾2年高價。法人看好H2太陽能營運逐漸回升，進入8月營收公告期間，預估營收成長激勵近期股價走揚。

光電股今日在面板及太陽能雙族群搶鏡演出下光彩奪目，龍頭老大哥股王大立光(3008)也沒閒著，儘管存在華為智慧型手機銷售下滑風險，日系外資對智慧型手機規格升級的長期趨勢充滿信心，重申大立光「買進」評等，目標價為4350元，加上iPhone新機拉貨啟動，8月拉貨動能有可能比7月更好一點，在營運增溫下，激勵大立光盤中股價走高，一度站回3700元關卡，呈現連3紅走勢；二哥玉晶光(3406)因美系外資認為已解決7P鏡頭生產問題，且有50%到60%營收來自蘋果，華為營收占比不到10%，給予目標價920元，在外資力挺下，玉晶光股價連彈兩日後，今遭獲利了結，股價由紅翻黑力保600元關卡。

台股近期波動加劇，主要受到美國對華為禁令升級、美中關係持續緊繃、Fed政策動作等因素干擾。今日在電子股突圍下收復月線，整體走勢仍是震盪偏多看待。分析師表示，華為與蘋果相關電子供應鏈在經過適度修正之後，此時再去殺低已無意義，惟趁反彈可以順勢減碼。8月營收公布在即，可由業績亮麗個股尋求投資機會，短線操作首重資金效率與汰弱留強。現階段盤面上電子與傳產併存投資機會，投資主軸可聚焦Q3能見度高、Q4可優於Q3，且股價已領先修正或是基期較低者，電子股看好半導體、CCL/PCB、Server網通、高速傳輸、遠距工作與5G手機等族群，非電子股可關注節能、自行車、生技、博弈、紡織、工具機、風電等區塊。

(時報資訊)