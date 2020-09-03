訊連(5203)轉投資的玩美移動指出，由於新冠肺炎全球大流行，美妝實體店內試妝品均被迫全面下架，因此，這次再次創新推出四種非接觸式虛擬試妝功能，協助美妝品牌度過後疫情時代將面臨的嚴峻實體店內消費考驗。

玩美移動這次推出的四種非接觸式服務可供美妝品牌於實體店內使用，包括手勢操作：共8種簡單手勢可供消費者簡易操作虛擬試妝功能；語音啟動：所有虛擬試妝指令皆能透過語音啟動並執行操作；口罩偵測：為配合目前於室內及人多處均須配戴口罩的規定，AR虛擬試妝科技已升級為可自動偵測口罩外區域試妝服務；虛擬手臂唇妝試色：此項服務能自動偵測，於使用者手臂上呈現各式不同擬真唇妝顏色及質地，免除消費者需取下口罩試唇妝疑慮。

玩美移動創辦人暨CEO張華禎表示，隨著因應後疫情時代，消費者需要配戴口罩進入室內等需求，美妝品牌需要不斷調整及升級實體店內『消費模式』的需求。玩美移動非接觸式虛擬試妝服務能協助美妝品牌升級實體店內的數位互動，在維持高標準安全、衛生的消費環境下，仍然能提供消費者豐富美妝體驗。

玩美移動為訊連業外轉投資項目，第2季因疫情影響，巴黎、紐約等客戶簽約延宕，造成營收認列較預期減少，玩美移動獲利由盈轉虧。不過，疫情雖然影響短期營收但也轉化商機，大量美妝消費者由臨櫃轉為線上採購，讓線上虛擬美妝技術需求大幅攀升，玩美移動也積極推出新的功能，搶攻疫情商機，法人預期玩美移動逐年成長的趨勢仍維持不變。

(時報資訊)