《商情》前景趨好 東南亞PET現貨價漲 12:332020/09/03 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 下游前景趨好，帶動東南亞瓶級PET現貨價漲；因市場經濟逐漸復甦，預期第四季紡織品出口也將恢復，促使紡織和聚酯製造商的開工率提高，需求增加提振下，東南亞的亞洲瓶裝級聚酯切片市場看漲，本周瓶級聚酯切片東南亞現貨報價漲至660美元/公噸，較前一周上漲20美元，而東北亞地區則維持在655美元/公噸。 據了解，紡織製造商的運轉率一周增加至66%，較前一周上升2%，而聚酯製造商的運轉率則提高了0.63%，至88.5%。(商品行情網) (時報資訊) #東南亞 #製造商 #聚酯切片 #趨好 #PET 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》憂供應短缺 國際鐵礦石價格續漲 11:252020/09/01 財經 《類股》鋼價漲聲隆隆 小將衝最快 10:512020/09/01 財經 吉茂擁三利多 法人按讚喊買 04:102020/09/01 證券．權證 《商情》豆油原油收低 恐拖累馬來西亞棕櫚油價 10:172020/09/01 財經 港都美照動人 泰網紅想再來 04:102020/09/01 地方新聞 市場情緒轉好 高收益債後市點火 04:102020/09/01 投資理財 南紡、南緯 強化東南亞供應鏈 04:102020/09/01 證券．權證 《晨間解盤》月線站不穩 投資氣氛趨保守(倫元投顧提供) 07:442020/09/01 財經 熱門股－中菲行 運價漲多頭氣盛 04:102020/09/01 證券．權證 法人搶補 電子返主流 台股收復12700 14:182020/09/01 財經 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 封殺愛奇藝 經部今公告！歐銻銻終止代理、大裁員 - 財經 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 財經 採用三星8奈米嚇壞市場 繪圖晶片大廠棄台積電有玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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