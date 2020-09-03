下游前景趨好，帶動東南亞瓶級PET現貨價漲；因市場經濟逐漸復甦，預期第四季紡織品出口也將恢復，促使紡織和聚酯製造商的開工率提高，需求增加提振下，東南亞的亞洲瓶裝級聚酯切片市場看漲，本周瓶級聚酯切片東南亞現貨報價漲至660美元/公噸，較前一周上漲20美元，而東北亞地區則維持在655美元/公噸。

據了解，紡織製造商的運轉率一周增加至66%，較前一周上升2%，而聚酯製造商的運轉率則提高了0.63%，至88.5%。(商品行情網)

(時報資訊)