連接器廠—瀚荃(8103)佈局新產品有成，拿下Space X傳輸模組天線用端子訂單，並已開始小量出貨，正式躋身低軌道衛星Space X供應商，隨著低軌道衛星市場增溫，為瀚荃未來營運增添新動能，受惠於NB、網通與新產品出貨放量，瀚荃8月合併營收可望優於7月，第3季業績可望超越第2季再創高，法人預估，瀚荃今年獲利將力拚2015年後新高，明年業績亦可望再創高。

由於5G訊號為高頻，傳輸距離短，必須靠大量的基地台才能擴大覆蓋範圍，達到高速傳輸、低延遲目標，為降低5G基地台建置量，低軌道衛星通訊成了解決方案，龐大商機吸引美國大廠如：Tesla創辦人馬斯克旗下Space X公司星鏈計畫及亞馬遜等積極投入，隨著低軌道衛星需求增溫，讓已躋身低軌道衛星的供應商營運同步受惠。

瀚荃近幾年除強化自動化生產能力，在產品上也往高階具技術門檻市場佈局，瀚荃透過美國子公司，拿下Space X傳輸模組天線用端子訂單，並已開始小量出貨，正式躋身低軌道衛星Space X供應商，儘管目前訂單量還不大，但公司產品品質獲得肯定，有助於公司搶攻高階網通產品應用。

受惠於宅經濟發酵，瀚荃業績自第2季展現強勁成長力道，第2季合併營收8.76億元，創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為9391萬元，年成長55.43%，單季每股盈餘為1.16元；累計上半年稅後盈餘為1.13億元，年成長39.28%，每股盈餘為1.4元；累計前7月合併營收為17.53億元。

原本瀚荃認為，第3季NB可能會下滑，但目前訂單來看，NB需求依舊強勁，其他產品線訂單穩定成長，讓公司對第3季及下半年營運轉趨樂觀，瀚荃8月合併營收可望優於7月，第3季合併營收可望比第2季好，挑戰單季歷史新高，單季獲利亦可望同步攀高，全年每股盈餘可望挑戰6年新高。

(時報資訊)