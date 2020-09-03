一年一度的台北3C電腦展將在9/4(五)-9/7(一)於台北世貿一館開展，微星(2377)MSI龍魂進軍今年台北3C電腦展，同時，微星也主打精選開學筆電降萬元、電競周邊超低組合46折。微星近午盤股價亮燈站上漲停價152元。

微星炫彩電競GE66 Raider推出「宇宙龍盾限定版」，由國際知名的概念與視覺效果藝術家Colie Wertz獨家打造，Colie Wertz曾為星際大戰、變形金剛、鋼鐵人等多部好萊塢電影設計科幻場景中的太空船、車輛、機器人等模型，「我以MSI龍盾logo作為這次設計的精髓，就像是這艘太空船的心臟，用這款筆電和龍盾logo形塑出太空船的樣貌，筆電就隱身在太空船的核心位置，擁有超凡效能的電競飛行器就此誕生」！

GE66 Raider宇宙龍盾限定版搭載第10代Intel Core i9處理器、NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER顯示卡。全新科幻設計，搭配前所未有的全景炫光燈效，玩家能自定義出具有個人風格的炫彩燈光效果！GE66 Raider宇宙龍盾限定版是一款全方位的旗艦電競筆電！GE66 Raider宇宙龍盾限定版將於台北3C電腦展獨家全台限量首賣。

MSI也精選多款返校推薦筆電，GL75/GL65 Leopard競速炫彩電競筆電，搭載最新第10代 Intel Core i7-10875H處理器、GeForce GTX 1650 Ti獨立顯示卡，搭載Steelseries單鍵RGB全彩背光電競鍵盤給你最蝦趴的視覺享受，Giant重低音喇叭音箱模組，比傳統音響大五倍的設計！GL75/GL65 Leopard原價NT$49,900，開學限時優惠價NT$37,900，現省一萬三千元、再加碼送玩家防毒軟體兩年版、專業電競耳機。

此外，主流效能窄邊框大視野首選GF75/GF63 Thin，搭載最新第10代 Intel Core i7-10750H處理器、GeForceR GTX 1650獨立顯示卡，鋁合金材質輕量且堅固耐用，極窄邊框讓視野更加寬闊，打game更爽快！原價NT$43,900，開學限時優惠價NT$33,900，現省萬元、再加碼送玩家防毒軟體兩年版、專業電競耳機。

(時報資訊)