颱風梅莎在周四登陸朝顯半島，帶來強風和豪雨。南韓上週方遭颱風侵襲，目前仍還在修復損害中，據了解，另一颱風已在沿海聚集當中。

梅莎颱風為今年最強颱風之一，預計整個朝顯半島都會壟罩於其中。南部濟州島自周二已來已降下超過1000毫米雨量，梅莎颱風目前已讓全韓國約12萬戶家庭停電，數百個航班取消或延後。南方的釜山風力相當強，因為暴風的路徑直接衝向釜山市。

在今年稍早時，南韓已對多個地區發布颱風和強降雨警告，今年也出現紀錄上最長的雨季，帶來致命的洪水和土石流。

另外日本海上警察正在搜尋載滿上千隻牲畜的船隻及船員，他們在受梅莎颱風侵襲後發出救難訊號，隨後即失蹤。

北韓在上周遭巴威颱風襲擊後，週二據官媒報導，國家總理已抵達水災地區，並已商討梅莎颱風的防止損害方法。北韓的農業尤其容易受到天候的損害，今年夏天的颱風和水災已經對該國糧食供應造成極大打擊。

(時報資訊)