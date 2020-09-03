中信兄弟今（3）日繼續在台中洲際球場迎戰統一獅，象隊派出洋投米蘭達先發，對決獅隊38歲老將「嘟嘟」潘威倫。兩人生涯兩度同場登板都在今年8月，米蘭達分別繳出7局失1分（無責失）、6局失3分的投球內容；潘威倫則為6局失2分、6局失3分。可見兩人這兩戰都是優質先發，不過皆無關勝負。

米蘭達本季戰績6勝7敗、自責分率4.37，下半季5場登板、繳出3場優質先發；另外兩戰分別投5局失5分、6局失5分。穩定度雖不如球季初期，但奪三振功力依舊，5戰共投30局，送出37次三振。

米蘭達本季與獅隊交手7場都是先發，戰績2勝1敗，42局投球被擊出39支安打，其中包含鄭鎧文、郭阜林各1發全壘打；投出19次保送、54次三振，自責分率3.00，在所有對戰中最低。

左投的米蘭達對左打者被打擊率僅2成46、對右打者是2成72；可見壓制左打者有一套，215打數僅被擊出2支全壘打，不過面對右打者292打數卻挨了12發全壘打，得當心右打者的狙擊。

潘威倫今年戰績2勝3敗、自責分率8.92，本季投球內容並不穩定。至今9次登板都是先發，下半季一度連續兩場優質先發內容，看似回穩，不過最近一次對樂天桃猿僅投了3.2局卻掉7分之多。

值得注意的是，潘威倫今年僅有的兩場優質先發分別在8月5日與13日，對手都是中信兄弟，都投完6局，分別失掉2分、3分，是投得比較好的兩場比賽。

本季嘟嘟對中信兄弟的4場先發拿下1勝1敗，投19局被擊出28支安打，包含蘇緯達2轟，王威晨與周思齊各1轟，3人都是左打者。不過控球是潘威倫的強項，僅投出3次四壞球，對戰自責分率6.16則偏高。

此外，獅隊下半季排名暫居第1，象隊墊底且最近苦吞3連敗，因此米蘭達今天先發也負有中止球隊3連敗的任務。

(中時 )