《LINE：哆啦A夢樂園》是以哆啦A夢為題材的益智遊戲。玩家可以和世界級超人氣漫畫哆啦A夢（作者：藤子．F．不二雄）的角色們一同前往各式各樣的島嶼冒險，並打造充滿屬於自己理想中的「樂園」。在遊戲中，只要將3個以上相同顏色的方塊連線並消除就可通過關卡，還能在樂園中建造自己的房子，或是在空地利用水管等「裝飾」讓自己的樂園更豐富豪華喔。裝飾中還包含了哆啦A夢的祕密道具，當玩家找出隱藏在裝飾裡的祕密道具後，就可以觀賞「漫畫」中這個秘密道具的登場片段，多元豐富內容讓各年齡層玩家都能享受遊戲樂趣！另外，如果想獲得特別道具，快拜訪LINE好友的樂園就有機會獲得，現在就出發參觀LINE好友們打造的樂園吧！

《LINE：哆啦A夢樂園》4大遊戲特色等你來體驗

1.挑戰由「祕密道具」所構成的可愛益智關卡！

遊戲規則相當簡單！只要將3個以上相同顏色的方塊連線就能消除，一次連越多威力越強大！通過關卡後，就可以獲得能用來交換裝飾的「鈴鐺」。特別的是「銅鑼燒」有隱藏的威力，將4個以上的「銅鑼燒」方塊配對消除時會出現很厲害的效果，努力配對看看吧！各式過關道具與角色卡片擁有不同功能，哆啦A夢等角色卡片中，有些技能效果還能在關卡中幫助玩家，展現不同的效果，多多蒐集角色卡片找出最有趣的玩法吧！

2.在關卡中蒐集「鈴鐺」，裝飾專屬樂園展現特色！

那些在漫畫中令人懷念的場景，例如位在雲上的夢幻王國、還有各種樂園都等著玩家和哆啦A夢的角色們一同來打造！通過關卡時獲得的「鈴鐺」，可以用來交換各式各樣的裝飾，選擇自己喜歡的裝飾來打造樂園吧！大雄、靜香、小夫和胖虎也會一起幫忙喔！而且今後還會有更多樂園登場，敬請期待！

3.想看漫畫？快找出隱藏在樂園裡的祕密道具吧！

哆啦A夢的粉絲應該都是漫畫迷吧！遊戲中只要找出隱藏在樂園裡的祕密道具，就可以看到描繪該道具登場片段的漫畫喔！在「祕密道具圖鑑」中，可以閱讀蒐集到的漫畫片段，找出樂園裡的道具來蒐集完整圖鑑吧！

4.呼朋引伴和LINE好友一起遊戲！

一個人玩遊戲太孤單，跟朋友一起玩才精彩！結合LINE中好友的過關狀況，排行榜畫面中會顯示LINE好友的過關進度、樂園完成度以及排名。玩家也可以從排行榜畫面拜訪LINE好友的樂園。拜訪朋友時還會有小驚喜！在好友的樂園內的愛心樹中，將可摘取樹上的「銅鑼燒硬幣」及「愛心」，另外也可贈送愛心給好友，維繫一下感情！此外，從好友的樂園裡所擺設的豪華特別裝飾，還可獲得「七彩鈴鐺」。拜訪好友真是好處多多呢，現在就出發吧！

感謝各位玩家的熱情支持，自2020年8月13日（四）開始的遊戲事前登錄人數，已突破33萬人，超越原本設定20萬人次的各獎勵門檻設定，為了回饋玩家，遊戲上線後登入《LINE：哆啦A夢樂園》的所有玩家，都可以獲得「1000枚銅鑼燒硬幣」、「2個彩色球棒」、「10顆鑽石」以及「1張高級扭蛋券」喔！（禮物領取期間為遊戲上線日起至2020年9月17日（四）止）

為了慶祝《LINE：哆啦A夢樂園》遊戲上線，官方特別舉辦「哆啦A夢生日蛋糕製作活動」。現在只要於遊戲內挑戰關卡將可蒐集點數，使用點數來裝飾蛋糕就可以獲得「鑽石」、「過關道具」、「扭蛋券」等豪華獎勵囉。活動期間：遊戲上線日～2020年9月11日（五）09:59。

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