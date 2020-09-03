美國五角大廈1日發布大陸軍力報告，指大陸軍費是台灣15倍，其中多用於發展武統台灣能力。不過，有網友表示大陸喊要武統喊很多年，為什麼到現在都還打起來？對此，有網友直言，因為兩邊勝利條件不同，而且大陸要打台灣比諾曼第登陸更困難。

對於大陸攻台議題，有網友在批踢踢發問，「如果真的交戰，台灣會戰勝嗎」？為何到現在解放軍都還沒攻台？對此，網友zball回文表示，這問題很簡單，因為兩邊勝利條件不同。大陸的敵人可說是到處都是，而台灣的敵人只有大陸一個。眾所皆知，台灣隔著台灣海峽，海峽長度還比當年諾曼第登陸的英吉利海峽長好幾倍。大陸要宣布徹底獲勝，就是只能直接佔領台灣，其他都不算。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

該網友更表示，登陸戰困難度跟傷害交換比之懸殊就不多說了，看歷史戰史就知道，在登陸前還得徹底清掉台灣飛彈跟海空軍，否則根本無法安心實施登陸。

該網友再直言，就算美日跟國際軍事都先放生台灣好了，經濟上外資撤資跟撤僑基本上跑不掉了，還很可能引起國際相關制裁跟外交破裂；且大陸周遭除了巴基斯坦算鐵桿，其他如中亞北韓幾乎都是牆頭草，而其他如印度越南全是敵人，若作戰不樂觀或拖長，還可能刺激那些敵國進行較冒險的軍事行動。

該網友指出，最後一關很可能還是要面對美國大魔王的挑戰。美國為了維持兩洋內海政策，會將有潛力突破島鏈的強權封死在警戒圈內。大陸這一戰一打，很可能至少會使華府動員越戰後海外規模最大的海空軍軍事行動。

該網友認為，整體下來，就算台灣青年都是一堆逃兵嘴砲的覺青好了，大陸輕取台灣還有好幾個關卡要過；台灣現在只是大陸的戰略陷阱，所以整天放話武統但就是不敢輕易下手。

不過，海峽兩岸經貿文化交流協會祕書長鄧岱賢直言，大陸現在其實不必花費一顆子彈，只要宣布台海是戰區，只要宣布台灣某些支持台獨的就是戰犯，這樣的話，台灣經濟就會倒退30年，這時大陸連出兵都不用，台灣就會慌亂成一團。

(中時新聞網)