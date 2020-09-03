香港歷經「反送中」及《香港國安法》立法等事件，不少年輕人渴望離港移民。早前向醫科畢業生每人獎勵5萬港元、鼓勵醫科畢業生留港服務的香港首富李嘉誠一向非常關心年輕人的發展，他旗下維港投資創辦人、「超人」紅顏知己周凱旋引述李嘉誠回應，「憤怒不是動力，經常不開心對未來亦沒幫助。」

周凱旋以《聖經》文句「萬物有時」解釋，不必心急誰和誰應該要下台，全世界正面對經濟、不均等眾多龐大挑戰，大家先別紙上談兵，更應深思經濟應擁抱甚麼方向，「才可為年輕人創造更多未來」。

近年社會紛爭不斷，被問及如何看警民對立、警察處事手法是否有問題時，周凱旋表示，香港警察一直以來為香港治安和繁榮做了很多工作，如個別有些人做得不好，也不要攻擊整個警隊；並稱有個別示威者暴力，把所有示威者視為很差，同樣也是不好，呼籲港人要以理性角度考慮問題。

談到未來的科技發展，周凱旋表示，維港投資的工作正是尋找未來的常態，最近正參與和大學合作的學長計劃（Mentorship Program），她笑言李嘉誠更「重操故業」，親自指導生物可降解的環保塑料研究，產品預計今年12月推出市面。

(中時 )