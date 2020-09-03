綜藝天王吳宗憲去年8月被網路紅人館長陳之漢直播辱罵三字經，他憤而提告求償，北院一審認定館長涉犯公然侮辱，判拘役58天，可易科罰金5萬8000元，還需繳交公庫10萬元，可緩刑2年。吳宗憲3日被問到此事表示：「心如止水，民事求償全數做公益。」

吳宗憲因為高人氣與好口才、不怕戰的態度，一直是許多網路紅人舌戰的「最佳人選」，過去包含陳沂，幾乎每隔一段時間就與他「隔空對話」。吳宗憲對於話題包容度相當大，但地雷就是家人，謾罵家人的網友他絕對提告，讓不少「有話直說」的網友收斂不少。

(中時 )