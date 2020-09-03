鑑於台灣地震頻發，亞東技術學院配合行政院「國家防災日」活動，今（3）日上午模擬地震發生時，舉行全校性地震避難掩護演練，校長黃茂全率師長們帶領全校新生實施一分鐘動作（趴下、掩護、穩住3要領），接著實施疏散逃生演練，過程逼真，動作確實。

亞東技術學院校長黃茂全今率師生進行地震避難演練。（亞東技術學院提供／王揚傑新北傳真）

黃茂全表示，亞東技術學院屬高樓層教學場域，師生對地震疏散路線的熟悉尤其重要，也希望藉由活動演練中建立師生如何在地震發生時保護自己的正確觀念及提升防災自救救人與應變能力，做好全面防災準備，有效減低災損，維護校園及師生安全。

(中時 )