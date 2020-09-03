亞東技術學院防災演練 報到新生動作確實 13:042020/09/03 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 亞東技術學院校長黃茂全今率師生進行地震避難演練。（亞東技術學院提供／王揚傑新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑑於台灣地震頻發，亞東技術學院配合行政院「國家防災日」活動，今（3）日上午模擬地震發生時，舉行全校性地震避難掩護演練，校長黃茂全率師長們帶領全校新生實施一分鐘動作（趴下、掩護、穩住3要領），接著實施疏散逃生演練，過程逼真，動作確實。 亞東技術學院校長黃茂全今率師生進行地震避難演練。（亞東技術學院提供／王揚傑新北傳真） 黃茂全表示，亞東技術學院屬高樓層教學場域，師生對地震疏散路線的熟悉尤其重要，也希望藉由活動演練中建立師生如何在地震發生時保護自己的正確觀念及提升防災自救救人與應變能力，做好全面防災準備，有效減低災損，維護校園及師生安全。 (中時 ) #地震 #防災 #國家防災日 #動作 #亞東技術學院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大動作抵制美豬牛 他要國民黨想清楚2個問題 11:582020/09/01 政治 野生韓國瑜影片被挖出 韓粉一路緊跟他回頭做了一個動作 23:122020/08/30 政治 強化救災機制，危險建物評估演練高雄登場 17:522020/08/26 區域情報-高雄 可怕「綠天鵝」頻出現 氣候變遷是慢動作的新冠肺炎 04:102020/08/26 財經要聞 空手道選手手掌骨折 經嘉義長庚治療傷後半年即拿金牌 13:582020/08/26 寶島 殲15起降航母演練觸艦復飛 陸媒播放秀軍力 17:382020/08/29 兩岸 共機擾台今年逾20次 前空軍副司令：消耗戰我軍恐吃不消 08:542020/08/30 政治 中職》富邦得點圈打擊率竄升 調整打線成關鍵 20:352020/08/28 體育 離巢後 「生活」才真正開始 09:002020/08/29 生活 大陸為何近日演習頻繁？專家爆背後目的 23:092020/08/29 政治 寶島熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 台灣花620億買F-16戰機？王浩宇怒嗆陳為民：睜眼說瞎話、無恥 - 政治 高雄馬路變成裝置藝術 網友崩潰：韓市長的行政團隊才不會搞成這樣 - 政治 呂文婉存摺資產曝光 女兒看完愣住了 她感嘆：媽媽很辛苦 - 娛樂 173cm「拉麵千金」比基尼撐不住雙球 兼職外送秒爆紅 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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