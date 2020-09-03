「秀場笑匠」賀一航去年6月驚爆因大腸癌病逝，走得突然讓親友們難以置信，兒子曾治豪一邊處理父親後事，同時還要趕場工作，曾被批評「還有心情賺錢」，讓他相當無奈，之後仍堅強扛起一家之主的責任，近日他上節目分享父子回憶，坦言恨了爸爸33年，直到賀一航臨終前對他說了一句話，他才放下，但表示如果能選擇，來世不想再做賀一航的兒子。

曾治豪作客《單身行不行》，表示賀一航「是一個長不大的爸爸」，他就在這樣不算健全的家庭長大，也因此國中時期就展現早熟的言行，因為他覺得應該要成熟一點，要自己保護自己，如果人生能重來一次，曾治豪希望跟賀一航角色互換，由他當爸爸，「把這一層關係重新修復，變一個健康的關係」。

曾治豪回憶童年，表示3歲前是跟生母住，之後跟爺爺奶奶一起生活，「1年大概看我爸1次、2次而已」，甚至一起吃年夜飯可能也就相聚半小時，永遠不知道父親在忙什麼，以前的他認為「父親」只是一個代名詞，不知道把他生下來卻不互動是什麼樣的親子關係，後來才知道賀一航忙餐廳秀，一檔接一檔沒完，且北中南都要跑，難怪沒辦法回家。

曾治豪坦言，就是沒怎麼跟爸爸同住，父子關係才會疏遠陌生，他也曾因爸爸沒空、母親不在身邊而怨怒，拿噴漆亂噴、拿刀劃破沙發、抓親戚訴苦等，想宣洩情緒卻換來一頓痛打，直到進入演藝圈，很多前輩跟他說爸爸的事情，才知道爸爸一直默默守護他，到處拜託人家多照顧兒子，父子關係才漸漸轉好，但賀一航此時卻發燒住院，曾治豪以為只是普通的疲勞所致，結果數日燒燒退退，還一直昏睡，他覺得不對勁，「那時候心裡就有個底了」。

曾治豪說，賀一航病逝前兩天狀況急轉直下，醫院安排他簽一堆後續文件，包含「不急救」等牽涉生死的決定，他在高壓下獨自承受，而真正放下33年來對父親的怨恨，是當時他抱著爸爸去上廁所，幫他擦尿時，賀一航拍了拍他，說：「兒子啊，謝謝你」，臨終前這一句話，也是第一次說的這聲謝謝，粉碎了曾治豪內心堆砌多年的怨恨，「在愛裡面，沒有一輩子的恨」，曾治豪說，父親的過世，讓他學到什麼是愛，「那個當下我知道怎麼愛人，『愛就是要先饒恕別人』」，讓現場來賓聽了無不動容。

(中時新聞網)