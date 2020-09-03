好市多「冷凍提拉米蘇」超誘人，綿密口感讓6千網友暴動狂喊，買就對了！（圖／擷取自好市多商品經驗老實說）

好市多冷凍提拉米蘇，吃過的網友都狂讚好吃。（圖／擷取自好市多商品經驗老實說）

好市多推出許多罪惡甜點，讓網友暴動狂買，近日又有網友分享一款必買甜點，口感綿密的「冷凍提拉米蘇」，2盒不到300元，吸引逾6千人按讚，不少網友直呼，買就對了！真得很好吃，肥死也甘願，常常一不注意，就吃掉半盒、一盒。

網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」分享，這也太好吃了吧！冷凍提拉米蘇口感綿密，冰凍過後更好吃，而且500公克2盒只要279元，實在是超級划算，另外也替大家計算了一下，每個提拉米蘇熱量約是72大卡，請大家要斟酌使用。

貼文引來6千多人狂讚，許多網友直呼「這個真的超好吃」、「買就對了」、「死定了 我都吃三排起跳」、「一次都吃半盒」、「最愛提拉米蘇」、「怕一次吃光光」、「肥死也甘願」、「拜託不要再po這個了啦！是想逼死我嗎」。

另也有部分網友表示，放在冷凍櫃中的「冷凍提拉米蘇」，直接打趴麵包部賣的提拉米蘇！網友也推薦「最讚吃法」，從冷凍庫拿出來不用退冰，直接吃不會很硬，反而更能感受到其「綿密」口感，半隨著淡淡的香氣，真的超級好吃，常常不小心一盒就沒有了。

(中時新聞網)