美聯社報導，美國聯邦政府已經通知各州做好在11月1日開始配送新冠肺炎疫苖的準備，引發公衛界對於「10月驚喜」的擔憂，即在總統大選之前，由政治考量驅動疫苗的審批，而非基於科學實證。

在一封日期為8月27日的公文中，美國疾病管制與預防中心（CDC）主任Robert Redfield向各州政府表示，各州近期內將收到藥品與醫療保健品物流公司麥卡遜（McKesson Corporation）的許可申請。該公司已經與CDC簽約，將負責配送疫苖到各州，以及地方健康部門與醫院。

該主任在信函中指出：「CDC緊急請求您的協助，請加快審批這些物流事業的申請，如有必要，請您考慮放棄可能阻礙這些事業在11月1日前完全投入運作的規定」。他並表示，任何豁免都不會損害疫苗的安全性或有效性。

公文中的其中一份文件顯示，最快可能在10月底提供疫苖。其他的文件顯示11月初可能僅提供有限的新冠肺炎疫苖藥劑，並在2021年大量增加疫苖的供應。文件並指出，最初提供的疫苗將由食品藥品監督管理局（FDA）批准，或由該機構依據其緊急權力授權。

此前FDA局長哈恩（Stephen Hahn）表示，為了加快新冠疫苗的問世，FDA考慮略過完整的聯邦審批程序，可能在疫苗完成第三期臨床試驗之前就授予緊急授權。

英國製藥公司阿斯利康（AstraZeneca）周一宣布，該公司與牛津大學合作研發的新冠狀病毒疫苗，已經在美國展開大規模的第三期人體臨床試驗，並獲得約3萬名志願者參加。

阿斯利康製藥並表示，可能在10月取得第三期試驗的相關數據，隨即將向美國政府申請緊急授權，如果進展順利，阿斯利康的新冠疫苗可望在11月3日美國總統大選前問世。

阿斯利康是全球開發新冠肺炎疫苖最快速的公司之一，除了在美國之外，該公司亦已在英國、巴西與南非啟動第三期臨床試驗，也正在計畫於日本和俄羅斯展開部分試驗。

金融時報在8月底報導，美國總統川普考慮在總統大選前，批准對阿斯利康候選疫苗的緊急使用授權。日前川普也公開表示，美國可能在大選前，就能提供一款新冠疫苗。

(時報資訊)