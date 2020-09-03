《Pokémon GO》官方日前透過網友票選，提前決定了9月以及10月社群日（Community Day）主角寶可夢。近日終於在官方部落格上公布了9月社群日的活動詳情，訓練家們不要錯過啦！

根據《Pokémon GO》官方部落格，9月社群日主角就是「多邊獸」。活動時間與詳情如下：

＊活動時間：2020年9月20日（星期天）11:00～17:00

＊活動內容：

（1）在活動期間內，多邊獸的出現機率將會提高；如果你夠幸運的話，還有機會遇見異色多邊獸喔！

（2）只要在活動結束後2小時的最終期限前，讓多邊獸Ⅱ進化，就能獲得學會「三重攻擊」的多邊獸Z！這是此招式首次出現在Pokémon GO中，使用時將有機會降低對手寶可夢的攻擊力及防禦力。

（3）在社群日拍幾張Snapshot照片，獲得驚喜！

（4）限單次購買的9月社群日禮盒內含1個厲害一般招式學習器、3個薰香、6顆幸運蛋和30顆高級球，價格為1280寶可幣。

（5）只要1美元（或是當地貨幣等值金額），就能獲得9月社群日限定的特殊調查「解開虛擬寶可夢之謎！」。跟著維羅博士進行調查，深入了解這隻完全由程式碼組成的寶可夢。

＊獎勵加碼內容包含：捕捉寶可夢時可獲得的XP增加為3倍、在活動期間使用薰香，效果將延長為3小時。

由於讓多邊獸進化到多邊獸Ⅱ需要「升級資料」特殊道具，再進化到最終形態「多邊獸Z」則需要神奧石特殊道具，社群日當天將可透過完成特殊調查以及特殊任務來獲得，方法有三：（1）完成9月11日8:00～9月17日22:00的限時挑戰，就能獲得1個升級資料與1顆神奧之石。(2)社群日當天也會有限時挑戰登場，完成限時挑戰後最多可獲得3個升級資料和3顆神奧之石。(3)完成9月社群日限定的特殊調查「解開虛擬寶可夢之謎！」，購買者將能獲得1個升級資料與1個神奧之石。

訓練家們不要錯過讓多邊獸Z學會「三重攻擊」招式的機會，以及能取得罕見進化道具的時機！9月20日準備好你的抓寶道具，去抓多邊獸吧。

(科技)