苗栗縣25歲的楊姓女子，因為頭暈就醫檢查，意外發現左側甲狀腺有2.5公分的腫瘤，經細胞學檢查沒有癌細胞，因她伸展頸部時會有異物感，醫師建議開刀治療，但她擔心術後會留下傷口難看，最後選擇以「口腔前庭內視鏡手術」處理，術後恢復良好且體表沒有傷口，讓她愛美不用遮掩。

大千綜合醫院外科醫師劉信誠表示，甲狀腺結節好發於20至40歲的女性，且女性的好發率是男性的4倍，一般會在伸展頸部或健康檢查時，發現頸部有腫塊鼓起，但8成的甲狀腺結節都是良性，若會影響氣管、食道功能、結節持續長大或檢查有異常細胞，則建議以手術方式切除。

新式甲狀腺手術不會在體表留疤，看不出有接受過手術。（大千醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

醫師指出，傳統的甲狀腺手術會在頸部留下約5公分的疤痕，有些病人的傷口甚至會變成蟹足腫，常讓病人望之卻步，近年甲狀腺手術已發展至以「口腔前庭內視鏡手術」處理，術後體表沒有傷口，對於愛美的民眾來說，不需再以衣物或領巾遮掩傷口。

外科醫師劉信誠說，口腔前庭內視鏡手術適合小於5公分的甲狀腺良性腫瘤、腫脹程度較輕微的甲狀腺亢進症，或是小於1公分的早期甲狀腺癌，由於手術是從下唇前庭區進行，為避免感染問題，病人手術前需消毒口腔，術後也要維持良好的口腔清潔；另外，術後下巴會有局部腫脹感，約1週就會改善。

醫師提醒民眾，若發現頸部有腫脹、或是伸展頸部時有異物感，務必盡早到醫院檢查及治療，才不致影響健康。

(中時 )