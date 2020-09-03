被稱「保全界李宗瑞」的劉育祥，上個月29日涉嫌誘拐高雄一名14歲劉姓少女，北上新竹會網友，隨即將她藏在竹東一棟透天厝4樓的夾層密室，全台動員逾200名警力大規模搜尋後，終於在少女失蹤66個小時後找到人，劉女平安獲救不禁落淚，而設局策畫誘拐未成年少女的羅嫌，與另外2名共犯，遭警方依略誘、妨害自由罪送辦，最後被法官以有逃亡之虞，裁定羈押，被送往看守所，編號0067，蹲牢的第一天吃飽睡好，食慾與精神都很正常。

羅嫌2日晚間9時40分，被送進高雄看守所，編號0067，與2名收容人同住在收押禁見舍房。據所方透露，由於昨晚進看守所已經錯過用餐時間，因而提供羅嫌麵包、礦泉水，隔天早上的早餐包含果醬、饅頭、豆漿，羅嫌都有吃，情緒平穩無異狀，也有與室友交談。

警方尋獲少女當天，曾在羅嫌藏少女的透天厝搜尋2次都沒找到人，後來聽到聲響，終於在第3次成功撬開密室，於2坪大的空間中找到失聯66個小時的劉姓少女，少女向警方透露，羅嫌誆稱項圈能夠通電，並以美工威脅她戴上，擔心觸怒羅嫌會被電，只好聽命順從，期間保持冷靜避免與嫌犯交談，被藏66個小時期間都以零食果腹，直到警方上門救人。

羅嫌被警方以現行犯逮捕，隨即將他與其他2名共犯押至高雄偵訊。羅嫌坦承，以工作賺錢名義吸引少女上門，並隔著衣服對少女磨蹭，否認餵食少女四級毒品「阿普唑他」，檢方訊後向法院申請羈押獲准。

(中時新聞網)