國民黨上午公布數位黨部App，江啟臣與學者專家對談。（黃福其攝）

國民黨上午在三創生活園區舉辦「黨部被我收進口袋了」數位黨部App發表會，黨主席江啟臣表示，國民黨數位黨部App在9月1日正式上線，歡迎所有黨員與支持者下載，一起線上「曬黨齡」。他強調，凡是跟不上時代的人，就會被時代淘汰，國民黨已經進入數位黨部的時代，不但是全國唯一數位化的政黨，也向全民證實國民黨有開創精神，願意接受新思維、跟上時代，絕非如外界認為是老化政黨。

國民黨指出，App自本月1日甫推出，就登上下載排行榜前10名，且在網路掀起「曬黨齡」熱潮。

發布會一開始，江啟臣從口袋拿出手機，展示透過數位黨部App執行簽到的功能。他說，國民黨致力投入科技化、數位化轉型，這次開發「數位黨部App」，就是要提供黨員創新的數位化服務，讓黨部與黨員的連接更為密切。台灣的政黨沒人做過數位黨部，國民黨是第一個，這也是秉持革命創黨、敢為先行者的精神，期盼透過這項行動，讓大家看到國民黨數位化、科技化與年輕化的決心。

江啟臣還開玩笑說，以前大家都說黨部好像很遙遠，但現在黨部其實就在各位的口袋裡。他跑地方時，常聽到黨員埋怨「不知道你們何時、在哪裡發動抗爭？」以後他可回應「數位黨部都通知了，不能說不知道了！」

江啟臣細數數位黨部App的重要功能，包括查黨證、繳黨費、查詢尋求服務的黨部與合作的優惠商店等，最重要的是線上與黨員保持聯繫，發布黨重要政策、訊息、活動，及即時線上調查等，讓黨部可以了解更多黨員的意見與想法。

國民黨數位黨部App後，以孫中山先生「努力進前」墨寶，搭配英文副標恰巧成了KMT的「Keep Moving Taiwan」為開場，其中最吸睛的功能就是「數位黨證」，使用者輸入黨政字號與相關個資，就立刻查詢到黨齡，達一定黨齡者還會在頁面標注榮譽獎章。此外，App的創新服務還包括黨員快速查詢個人資訊、線上繳黨費、即時民調及輿情回饋、顯示全國各地服務據點及特約商家，提供數位化服務管道，未來還會推出「主席在哪裡」、「黨公職人員服務處」等資訊。

針對數位黨部App剛上線，媒體報導有黨員要退黨卻被標註已經離世，江啟臣表示，這不是App的問題，應是黨籍資料問題。他已要求組發會做黨籍重登記，App開放下載也會達成黨籍重登記的作用；目前 30多萬名黨員資料還要逐一筆對，而且目前海外黨員部分仍無法認證身分，未來會陸續改善並更新資料。

(中時 )