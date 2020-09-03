受到新冠肺炎影響，日前傳出許多僑外生因疫情無法回到台灣繼續就讀大學，但據勞動部統計，截至今年7月底仍有3萬1241名僑外生取得工讀工作許可，甚至相較去年同期來得更多。

據勞動部統計指出，截至今年7月為止，取得工作許可的人數中以越南為主達1萬558人，馬來西亞則以7557人次之，印尼以6834人再次之。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心主任陳昌邦表示，大多數的僑外生仍留在台灣，再加上近年勞動部在各校辦理說明會所致，而打工仍是為維持生活所需、協助學校行政工作等目的，他提及，陸生現行仍不可以取得我國工作許可，意謂陸生打工均是非法。如聘用未有工作許可的外國人，可處雇主15萬元至75萬元罰鍰，至於如果在學期間超時僱用則可處雇主6萬至30萬元罰鍰。

勞動部提醒，僑外學生利用課餘時間如欲從事工讀活動，應於工作前依相關規定向勞動部申請工作許可，並經由「外國專業人員工作許可申辦網」以網路線上傳輸方式提出申請，而僑外學生並非送件申請工作許可後即可從事工讀，若未核發工作許可即從事工作，依規定可處外國人3萬元以上15萬元以下罰鍰。

(中時 )