民眾黨主席柯文哲疑似為省辦公室租金，被爆出讓黨部員工寄居在立法院黨團，且民眾黨每周三在立院黨團召開黨務會議，遭批評「寄生國會」。昨例行黨務會議因柯文哲另有行程，順延至今天中午進行，柯文哲疑似為避開媒體，提早半小時抵黨團，並與黨祕書長謝立功進行會前溝通，據悉，兩人針對黨團及黨務分工交換意見，全案預計也會在今午黨政會議討論。

民眾黨在今年大選獲得5席不分區立委席次，成為國會第三大黨，為讓黨團及黨部溝通順暢，民眾黨每周三於立院黨團舉行黨政會議，出席人員包括柯文哲、黨團總召賴香伶等5名立委、祕書長謝立功等人，針對黨務及黨團運作溝通協調。

近期爆出有多名立委，質疑黨部及黨團人員分工權責不清，私底下抱怨連連，曾在黨政會議向柯文哲建議要把黨團跟黨部人員權責分工清楚，但柯文哲疑似不願多花經費，遲遲未答應此事，再度引爆民眾黨內論戰。

外傳委員派鬥文宣部，賴香伶會前受訪強調，不會有這樣的事情，主要是對於事情看法，各有角色立場要捍衛，例如委員質詢或政策定案上，整體政黨競爭合作有我們的想法，爭辯是好事，但民眾黨成立到現在就是團隊合作，各司其職把黨團跟相關政策做到好，努力的方向是一致。

對於遭批評「寄生國會」，賴香伶說，小黨在國會政黨發展性，人力、物力不夠，有些可能要一起合作，有些執行短期專案可以由黨團來做，如何分工將會再討論，不夠主觀的部分會檢討，但用寄生國會形容太過主觀。

(中時 )