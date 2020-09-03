總統蔡英文28日決議開放含萊克多巴胺(瘦肉精)的美豬及30月齡以上美牛進口，引發豬農不滿，更傳出不排除串連北上街頭抗議。名嘴羅友志表示，幹嘛要上街頭？他說豬農最厲害的武器，就是「今天不賣豬！」一句話而已。

蔡英文宣布明年元旦將開放美國豬，引發爭議！苗栗縣養豬協會理事長陳明朝砲轟農委會主委陳吉仲「不是說小英總統講了以後，你就一定要附和她」。彰化養豬協會前理事長游進課則認為，瘦肉精美豬的價格比台灣豬便宜很多，擔憂明年開放後，會有店家用來取代國產豬肉。由於進口豬都沒有閹割，腥味較重、不好吃，若衝擊到消費者對豬肉的信心，恐造成豬肉的銷量減少，台灣豬農的生計勢必受到影響。

傳出豬農不滿政府的政策，不排除串連北上街頭抗議。羅友志則在臉書表示，幹嘛要上街頭？他說豬農最厲害的武器，就是「今天不賣豬！」一句話。他直言，一個禮拜就好，所有補助、道歉、妥協、標示產地方案，保證全部給！

網友則表示「要抗議就快，不然 等明年就晚了」、「好方法，上街頭他們不會怕」、「不賣跟不買最大」、「這決心他們很難做到吧」、「很棒的建議」、「這也只是養豬戶一小部分人啊～大部份人民的權益，還是要上街頭啊」、「可以接受，我就先買多一點放冷凍庫或是不要吃」，羅友志也留言表示「市場大亂，誰最怕？」不過也有網友認為「摸摸頭就好，豬農不會上街頭」、「他們罵歸罵也是最挺民進黨的！所以才會被民進黨吃夠夠」、「問題是能一天不賣還可能忍，但可能兩天就忍不住了」。

(中時新聞網)