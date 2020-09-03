瘦肉精美豬將朝全豬開放進口，衛福部長陳時中昨首度表態，但被外界罵翻了。他今(3)日突現身外交部，將出席捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）外交部記者會，引起關注。面對媒體詢問開放全豬的問題，他滅口改口說，要蒐集相關資料，對敏感部位另訂萊克多巴胺安全標準。

陳時中昨在疫情記者會提到，美豬規劃「全豬」開放，但因國人喜食內臟，且內臟容易殘量更多的萊克多巴胺，開放全豬進口，遭轟不顧國人死活。學者專家更呼籲政府公布殘留量數據、計算攝食風險，提醒民眾注意。

面對外界對全豬開放的強烈反彈，陳時中今改口說，本來豬就是全豬都進口，以前也沒有分。至於特別部位的安全標準，我們會蒐集相關意見，依照人的安全存量來規定。

衛福部次長薛瑞元表示，目前CODEX有4部位包括腎、肌肉、 脂肪、 肝的容許值，但其他國家所訂的標準中，有些國家是加了其他可食用部位，所以這部分是可以討論的， 如果沒有定其他有可食用部位的標準，就是零檢出，但如果有定的話，其他可食用部分也可以有一定容許量。

(中時新聞網)