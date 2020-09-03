1名女大生因心情低落，在網路聊天室認識1名蔡姓男子，逐漸熟識後，蔡男謊稱打算拍攝成人片，希望能和她假裝劇情先模擬一番，雙方於是相約到女大生租屋處，未料蔡男一進屋就露出真面目，連續性侵女大生2次得逞，事後還以要散布裸照為由恐嚇女方不得報案，但女大生事後不堪受辱提告，確有精神受創而辦理休學，台中跟分院審理後，將蔡男判3年6月，仍可上訴。

蔡姓男子透過「SAY HI」網路交友軟體結識一名女大生，雙方為了討論拍攝成人片事宜，並相互加入LINE通訊軟體而成好友。但蔡男色慾薰心，假裝騙對女方在正式拍片前，必須先拍一次模擬片，於是在107 年6 月2 日晚間9 點40分許，相約在女方租屋處討論模擬。

但蔡男抵達後見到女大生在房間與友人聊天，突然精蟲上腦，竟然撲上去，以手撫摸女方胸部及下體，女子大驚，立刻閃避並反抗拒絕，但蔡男直接脫下女方外褲及內褲後，強行指侵後，又脅迫性侵得逞。

未料蔡男得手後仍意猶未盡，在陽台短暫待了5分鐘後，立刻又返回房間，先從背部抱住女方後，不顧女方不段拒絕，又開始對她搓乳猥褻下體，二度強行指侵後再加以性侵。

女方不堪受辱，表明要向警方告，未料丁男還當場出言恐嚇稱：「我下星期還要

來找妳，若妳下星期不讓我來，我就要將妳的裸照散布出去 。」讓女方相當極度憂慮，但仍鼓起勇氣報警。

女方在事發後罹患壓力後創傷症候群，連學業也無法繼續，只好辦理休學，並由母親帶回南部老家休養。台中高分院審理後，依強制性交罪判蔡男3年6月徒刑，仍可上訴。

(中時新聞網)