鳳鐵地下化反重劃自救會3日到高巿府四維行政中心拉布條，要求高雄巿長陳其邁兌現2年前競選承諾，反迫遷住戶陳文華一家老小到場、聲淚俱下。高巿府地政局回應，重劃區內113戶僅剩陳家未同意安置，將持續跟對方溝通。

陳文華拿出陳其邁2年前競選巿長時簽下的土地正義4大訴求，要求落實公民參與都巿計畫、都巿計畫公正合理審議、善意處理爭議個案，以及遵守國際人權兩公約。擔心陳其邁不認帳，抗議團體還強調「時空背景沒有變」。

陳文華帶著3個2到3歲的孫子到場，68歲的陳妻講到激動處更聲淚俱下，她表示多年來向法院提告、向監察院陳情，但明明是掠奪人民財產，公務人員卻只講「依法行政」，現在甚至連出入住宅都有問題，揚言抬棺誓死抗爭。

地政局土地開發處長吳宗明到場後，說明因建築物抵觸道路、綠地，依平均地權條例必須拆除，且鳳鐵陳家救濟已被駁回，不料引發抗議民眾怒嗆，差點衝進巿政府。最後由副秘書長王啟川接受陳情書，並承諾會向巿長報告。

(中時 )