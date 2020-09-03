《金融》央行364天期單存單、利率0.27％ 連4月創低 13:072020/09/03 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今標售364天期存單，得標加權平均利率為0.27%，金額1700億元，將於9月4日發行。 中央銀行今標售1700億元364天期定存單，得標加權平均利率再較上月發行時利率0.288％，下滑了1.8個基本點，連續第4個月創歷史新低紀錄。央行本月將召開第三季理監事會，市場預期央行仍維持利率不變。目前市場仍呈現過剩資金氾濫。 根據央行公布364天期定存單標售結果，共吸引3,845.5億元資金進場搶標，投標倍數2.26倍，維持較高的2倍以上水準，得標比率44.21％。 (時報資訊) #得標加權平均利率 #央行 #364天期存單 #歷史新低 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》標普500、道指收黑 仍創下逾30年來8月最大漲幅 09:092020/09/01 財經 《商情》適逢英國夏季銀行日 LME基本金屬期貨休市一日 10:002020/09/01 財經 《國際金融》歐股下跌 8月收漲約2.9％ 11:082020/09/01 財經 《業績-金融》疫情黑天鵝 彰銀H1獲利近10年低點 16:142020/09/01 財經 《期貨》三大期指皆墨 9月台指期開低23點 09:092020/09/01 財經 高鐵中秋車票周四開賣 連假「恢復自由座」 11:312020/09/01 生活 公開標售抵費地非賣祖產 高雄市地政局澄清 15:442020/09/01 社會 《美股掃瞄》美股消息面：聯準會再放鴿 美元走跌 10:512020/09/01 財經 低利率環境當道 納入新興債喜迎收益 13:582020/09/01 財經 《金融股》黃金交易正夯 元大期推「元黃金正反5」 11:082020/09/01 財經 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 財經 採用三星8奈米嚇壞市場 繪圖晶片大廠棄台積電有玄機 - 財經 美國打壓無效？陸股5G指數績效狂勝全球科技指數 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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