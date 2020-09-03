央行今標售364天期存單，得標加權平均利率為0.27%，金額1700億元，將於9月4日發行。

中央銀行今標售1700億元364天期定存單，得標加權平均利率再較上月發行時利率0.288％，下滑了1.8個基本點，連續第4個月創歷史新低紀錄。央行本月將召開第三季理監事會，市場預期央行仍維持利率不變。目前市場仍呈現過剩資金氾濫。

根據央行公布364天期定存單標售結果，共吸引3,845.5億元資金進場搶標，投標倍數2.26倍，維持較高的2倍以上水準，得標比率44.21％。

(時報資訊)