三星看好摺疊機市場，自去年起端出首款摺疊機Galaxy Fold，又在今年2月推出Galaxy Z Flip，看準摺疊機市場成長空間大，三星最新又推出Galaxy Z Fold2，也預計近期將會於台灣市場正式發表。

摺疊機由於目前整體市場滲透率仍低，故市場成長性大，根據市場研究機構Strategy Analytics報告，全球摺疊智慧型手機出貨量從2019年不到100萬台，至2020年已達到800萬台，且預計2025年上看1億台，看好全球摺疊手機市場前景及潛力，另外，Gartner也表示2020年全球手機市場可恢復成長，較2019年提升1.2%。其中，摺疊手機將在2023年佔高階手機市場5%，數量總計3000萬支。根據三星觀察台灣摺疊機消費族群，Galaxy Fold消費族群中男性約佔70%，使用者高達90%願意回購持續使用摺疊產品，而對比台灣三星官方通路，亦有額外三倍貨量來自國外其他銷售渠道，顯現台灣消費者對創新科技的高接受度。

三星Galaxy Z Fold2封面螢幕採用Gorilla Glass Victus玻璃，並搭載6.2吋的O極限全螢幕Super AMOLED，提供高度便攜性及單手操作優勢，於封面螢幕便可即時查看電子郵件、路線導航及觀賞喜愛的內容，提升日常操作的整體實用性，內頁螢幕展開為7.6吋O極限摺疊螢幕Dynamic AMOLED 2x，採用超薄可摺式玻璃(UTG)，搭載極窄邊框與無瀏海設計的前置相機。120Hz螢幕更新頻率支援智慧動態調節，能根據顯示內容的類型最佳化螢幕更新頻率，減少電池消耗並提升散熱。Galaxy Z Fold2以隱藏轉軸作為支撐後盾，無縫融入機身中，且借助凸輪結構設計，能以任何角度站立，結合改造後的磁力支撐系統，當裝置完全摺疊時，它還能使裝置接近完全密合，並整合三星的抗塵技術，採用革命性纖細切割技術來阻擋灰塵與污垢入侵。

三星Galaxy Z Fold2將推出黑(Mystic Black)、金(Mystic Bronze)兩款顏色選擇，預計9月18日起在包括美國與韓國在內的全球約40個市場販售，即日起於特定市場開放預購，包括美國和歐洲，台灣市場也預計近期會舉辦正式發表，瞄準高階手機族群。

(時報資訊)