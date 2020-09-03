反美豬！藍9/6連署「食安公投」 馬最新回應

前總統馬英九今（3）日上午出席王曉波追思紀念會，接受媒體訪問時，突然衝出一名男子大吼鬧場，馬英九也瞪大眼睛往男子方向看去，受訪一度中斷，而該名男子就是台灣國辦公室主任陳峻涵。

美豬爭議延燒，馬英九認為蔡英文在這議題上，應鄭重向國民道歉。對於過去談及在美國念書時，每個禮拜都吃豬腳的影片被翻出，遭質疑立場搖擺，馬英九說，那時候還沒有瘦肉精問題，40多年前的事，「拿這個來打我莫名其妙」。至於被問到是否不滿立委王定宇曲解，馬則說，「他常常搞不清楚事情，請大家不要怪他」。

關於蔡英文指出，南韓因為與美國簽了FTA，所以發展超越台灣。馬英九大酸，蔡英文髮夾彎記錄很多，以前說ECFA是糖衣毒藥，現在又認為很重要，對於蔡英文的說法，並不感到意外。

訪問過程中，陳峻涵突然衝出不斷高喊「九趴馬！不要做中共的馬前卒！」手上還拿著紅色液體要潑向馬英九。陳峻涵雖馬上被架離，但仍可以聽到他在一旁不斷吼叫。事後，陳峻涵更在臉書分享相關報導。

(中時新聞網)