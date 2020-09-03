衛福部規劃開放含瘦肉精的美豬全豬進口，但現行國際食品法典委員會僅有肌肉、豬肝、豬腎、脂肪等4項容許值，其他部位要如何處理，衛福部次長薛瑞元表示，要不要訂定標準，這部分可以討論，如果有定的話，其他可食用部位也可以有一定容許量。

對於瘦肉精美豬全豬進口，但「國際標準」卻僅有肌肉、豬肝、豬腎、脂肪有訂瘦肉精含量容許值，外界好奇其他部位容許進口，但進口之後怎麼辦？農委會副主委黃金城上午在行政院會後記者會表示，訂定標準是衛福部在訂，沒訂標準應該就是零檢出，這應該是很明確的。

出席記者會的薛瑞元表示，目前CODEX有4部位包括腎、肌肉、 脂肪、 肝的容許值，但其他國家所訂的標準中，有些國家是加了其他可食用部位，所以這部分是可以討論的， 如果沒有定其他有可食用部位的標準，就是零檢出，但如果有定的話，其他可食用部分也可以有一定容許量。

行政院發言人丁怡銘表示，可能有很多民眾不知道，美豬進口台灣已緀幾十年了，但因競爭力比不上台灣，市占率只有1％，這幾十年來美國的全豬都可進口，可是台灣婦女最擔心作月子吃的豬肝豬腎，因為台灣民眾只吃新鮮的，所以都沒有市場，所以這部分不用擔心，如果作月子吃到冷凍豬肝豬腎，應該擔心的是家庭失和而不是瘦肉精的問題。

(中時 )