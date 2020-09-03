你手中的手機還是多年前的iPhone嗎？如果你正巧是喜愛抓寶的寶友們，要注意10月起很可能你的手機將被排除在外，得提早做好更換手機的準備！

《Pokémon GO》官方部落格宣布，他們將在10月中旬釋出0.189版本。這個版本將對對Android 5、iOS 10、iOS 11系統終止支援，也將停止對iPhone 5s和iPhone 6的支援。若你正巧使用這兩款舊iPhone，或是手中的Android手機也已使用多年，這是個好時機來確認自己的手機是否不再獲得《Pokémon GO》支援，並且思考看看是不是要因此升級手中的抓寶設備啦！

《Pokémon GO》官方指出，上述系統以及手機在0.189版本推出之後，就無法啟用《Pokémon GO》，帳號中的寶可幣、道具也無法使用。為了讓玩家們可以順利移轉帳號，官方提醒務必先將帳號及密碼留存在手邊，以便能順利在新手機中登入。

In an upcoming update in October, Pokémon GO will end support for Android 5, iOS 10, and iOS 11, as well as iPhone 5s and iPhone 6. Trainers with devices not specifically listed here will not be affected and don’t need to take any action. pic.twitter.com/6p7mvvAkU3 — Leek Duck (NYC) (@LeekDuck) August 31, 2020

先前《Pokémon GO》曾經宣布要停止對32位元Android設備的支援，但當初因為影響太過廣泛，太多手機將因此無法抓寶，而臨時喊停。從上述內容來看，也算是上述計劃的延續，只是規模縮小了一點，目前在Twitter上雖然引起部分討論，但是反彈聲浪並不大。

(科技)