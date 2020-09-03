你手中的手機還是多年前的iPhone嗎？如果你正巧是喜愛抓寶的寶友們，要注意10月起很可能你的手機將被排除在外，得提早做好更換手機的準備！
《Pokémon GO》官方部落格宣布，他們將在10月中旬釋出0.189版本。這個版本將對對Android 5、iOS 10、iOS 11系統終止支援，也將停止對iPhone 5s和iPhone 6的支援。若你正巧使用這兩款舊iPhone，或是手中的Android手機也已使用多年，這是個好時機來確認自己的手機是否不再獲得《Pokémon GO》支援，並且思考看看是不是要因此升級手中的抓寶設備啦！
《Pokémon GO》官方指出，上述系統以及手機在0.189版本推出之後，就無法啟用《Pokémon GO》，帳號中的寶可幣、道具也無法使用。為了讓玩家們可以順利移轉帳號，官方提醒務必先將帳號及密碼留存在手邊，以便能順利在新手機中登入。
先前《Pokémon GO》曾經宣布要停止對32位元Android設備的支援，但當初因為影響太過廣泛，太多手機將因此無法抓寶，而臨時喊停。從上述內容來看，也算是上述計劃的延續，只是規模縮小了一點，目前在Twitter上雖然引起部分討論，但是反彈聲浪並不大。
(科技)
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