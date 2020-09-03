德商達德能源（Wpd）規劃在桃園設置的麗威風場，被交通部民用航空局以影響桃園機場飛安為由反對，達德今批評飛安是假議題，要求呼籲經濟部介入協調。民航局則回擊，桃園機場每年旅客進出近5000萬人次，5000萬人的安全絕非假議題。

民航局強調，自2015年起共23度表達桃園機場外海不宜或不應設置離岸風場，絕非突然有此堅持。根據離岸風力發電規劃場址申請作業要點規定，申請人需取得飛航、雷達、禁限建等有關單位意見書，麗威籌備處風場位址，不在禁限建範圍內，但對飛航作業與雷達確實有影響；而業者所做航空研究結果，也顯示確實有影響。

民航局表示，基於支持綠能政策，且風場位址不在桃機禁限建範圍內，在業者多次陳情後，同意由業者進行航空研究，如研究結果顯示並無飛安影響，或相關影響可具體、有效排除，民航局可例外處理。

但業者所提報告顯示，風機確實對飛航與雷達造成負面影響，業者並未提出具體緩解措施，而是認為可以「忽略不計」，民航局無法接受此種無視飛安的作法，因此向能源局提出「不應設置」的意見。

(中時 )